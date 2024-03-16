1 milyon kişi erken emekli olacak. Bakan'dan beklenen açıklama geldi

Bağ-Kur prim eşitlemesi düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkına kavuşacak. Erkeklerde emeklilik yaşı 60'a, kadınlar da ise 58'e düşecek.

Konuşa ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışmalarımıza başladık. Burada 5 yıl kazanıyorlar aslında, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanımış oluyoruz" diye bilgi verdi.

Emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir düzenleme yolda. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılıyor. Bu düzenlemeyle 1 milyon kişinin erken emekli olması planlanıyor.

1 MİLYON KİŞİYE EMEKLİLİK HAKKI DOĞACAK

Emeklilik sisteminde yeni düzenlemeyle birlikte 1 milyon kişinin erken emeklilik hayali gerçek olacak. Geçtiğimiz yıl duyurulan Bağ-Kur prim eşitlemesi için somut adımlar atılmaya devam ediliyor.

ERKEKLER İÇİN 60, KADINLAR İÇİN 58

Eğer reform tüm sigorta giriş süreleri kapsarsa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve düzenlemeden etkilenecek. Bağ-Kur'lu erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşında emekli olabilecek.

BAĞ-KUR'DAN SSK'YA GEÇENLER DİKKAT!

3,5 yıl içinde Bağ-Kur'dan SSK'ya geçenler ise 7200 günün tamamlandığında Bağ-Kur kapsamında emekli olma hakkı kazanacak.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Düzenleme daha çık küçük esnaf olarak nitelendirilen bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi işletmelerin yanı sıra 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerin de düzenleme kapsamında erken emekli olması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Ayrıca düzenlemenin orta vadede hayata geçirilmesi planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizmişti.

Işıkhan yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Bakanlık olarak bu konuda bazı değişkenlerimiz olacak. Çalışmalarımıza başladık. Burada 5 yıl kazanıyorlar aslında, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanımış oluyoruz. Biz talimatlarımızı aldık."