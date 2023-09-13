1 milyon TL’lik dolandırıcılığı polis engelledi

Sinop'ta internetten otomobil almak isteyen şahıs, 1 milyon TL’yi ödedikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu. Ekipler, son anda olayın önüne geçmeyi başardı.

KAYNAK: İHA
1 milyon TL’lik dolandırıcılığı polis engelledi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, büyük bir dolandırıcılığın önüne son anda geçti.

İnternetten otomobil almak isteyen bir şahıs, 1 milyon TL’lik ödeme yaptı. Ödemeden hemen sonra dolandırıldığını fark eden şahıs, polise başvurdu. Hızlı davranan polis ekipleri dolandırıcılık olayının önüne geçmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, internetten otomobil almak isteyen bir kişi, telefonda araç sahibi ile anlaşarak, şahsın banka hesabına 1 milyon TL para gönderdi ancak aracı görmek için tekrar aradığında şahsa ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan şahıs emniyete başvurdu.

Ekipler tarafından 1 milyon TL tutarındaki para kripto varlıklara havale edilmeye çalışıldığı sırada bloke ettirilerek, dolandırıcılık işlemi engellendi. Olayla ilgili tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız. ‘Güvenli sokaklar mutlu şehir’ sloganı kapsamında suç ve suçlu ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.

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