Antalyaspor içten yıkıldı. Sergen Yalçın hançerlendi

Antalyaspor'da yaşanan ekonomik sıkıntı son dönemde iyice su yüzüne çıktı. Alacakları ödenmeyen Zymer Bytyqi sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Zorluklar içinde mücadele eden teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük karşılaşması öncesi eksiklerden yakındı. "İlk defa böyle yakalandık" diyen tecrübeli hoca, özellikle Erdoğan ve Veysel'in cezalı olmasından yakındı. Başlama düdüğü çaldı, 21. dakikada bir de Bahadır Öztürk sakatlandı.

Ne yapsın Sergen hoca?

Karşılarında bir de Süper Lig'e tutunmak isteyen Fatih Karagümrük vardı. Can havliyle maça asıldılar, pozisyon üretmeye başladılar. Atatürk Olimpiyat Stadı'nd ev sahibi konumundaki Karagümrük'ün aradığı gol 36'da geldi. "Dev adam" Markao soldan getirdiği topu içeri çıkardı, Güven Yalçın da bekletmeden filelere gönderdi.

Antalyaspor ikinci yarıda oyunda dengeyi kurmaya çalışırken içten yıkıldı.

55. dakikada kazanılan serbest vuruş sırasında Safuri amatörce bir hata yapıp atıldı.

Nasıl mı?

Hakem Kadir Sağlam barajı kurmaya gitmeden önce Safuri'ye "Düdüğümü bekle" dedi. Ancak İsrailli futbolcu hakemin uyarısına rağmen hemen oyuna başlamak istedi. Kadir Sağlam da Safuri'ye ikinci sarı kartını gösterip oyun dışına gönderdi. Safuri ilk yarıda da hakeme itirazdan sarı kartla cezalandırılmıştı.

Sergen Yalçın hiç beklemediği bir yerden darbe yedi.

10 kişi olmasına rağmen Antalyaspor 58'de net bir fırsat yakaladı. Erdal Rakip'in sert şutunda kaleci Sirigu gole izin vermedi.

Dakikalar 64'ü gösterdiğinde "Dev adam" Markao sahne aldı, voleyle skoru 2-0 yaptı. 1 gol 1 asistle oynayan Brezilyalı yıldızlaştı.

Dakikalar 78'i gösterdiğinde Larsson kazanılan frikikte çok uzaklardan düzgün vurdu, Antalyaspor'u umutlandırdı.

Ancak bu sevinç çok üzün sürmedi. 3 dakika sonra Can Keleş, Karagümrük'ü yeniden 2 farklı üstünlüğe taşıdı. Son olarak 90+1'de Naldo büyük hatayı yaptı, topu kapan Paoletti skoru ilan etti: 4-1.

Tolunay Kafkas'ın ekibi Karagümrük bu galibiyetle hayata döndü. 36 puana ulaşan İstanbul temsilcisi, tehlike bölgesinden çıktı, 15. sıraya yükseldi.

Sergen Yalçın'ın Antalyaspor'u ise 45 puanda kaldı, 34. haftayı 10. sırada tamamladı.