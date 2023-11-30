1 Ocak'tan itibaren 1976 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiği, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1 Ocak'tan itibaren 1976'ya ulaştığı bildirildi.