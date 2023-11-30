1 Ocak'tan itibaren 1976 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK’nın terörle mücadelesine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Aktürk, yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla son bir haftada 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak’tan itibaren ise bu sayının 1976’ya ulaştığını açıkladı.
Aktürk, ayrıca Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarıyla 24 Kasım’da 17 hedefin imha edildiğini, 29 Kasım’da ise 10 teröristin SİHA atışıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti.