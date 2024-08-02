1 polis memuru görev başında şehit oldu. Acı haberi Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Halil İbrahim Kuzkun'un şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, “Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya platformu X’den yaptığı açıklamada ise,

"Milletimizin başı sağ olsun.

Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Halil İbrahim KUZKUN, 10.07.2024 tarihinde Gaziantep POMEM'de eğitim verdiği esnada gaz tüfeğine sıkışan kapsülün yüzüne çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.