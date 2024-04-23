1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı

Kaynak: DHA
1 senedir firari olan katil zanlısı yakalandı
Şanlıurfa’da geçtiğimiz seneden beri aranan cinayet şüphelisi şahıs özel harekat polislerinin katılımı ile yakalandı.

Geçtiğimiz sene 3 Nisan 2023 tarihinde Azadi Mahallesi’nde meydana gelen bir ollayda, o sırada evine giden Abdulkadir Atçı isimli bir şahıs, kimliği belirsiz şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybederken, katil zanlısı ise kaçtı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar kapsamında firari şüphelinin saklandığı adres tespit edildi. Asayiş Büro Amirliği ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yaban Mahallesi Yenice Küme Evlerine yapılan operasyonla Ethem Yetkin isimli katil zanlısı şahıs, yakalandı.

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