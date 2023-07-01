İzleyiciler 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?
Kurban Bayramı’nda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?
1 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Maviye Sürgün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Mucize (Yabancı Sinema)
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Üvey Anne
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye’de Büyük Seçim (Yerli Sinema)
16:00 Çetin Ceviz (Yerli Sinema)
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat Hafta sonu
10:00 Mehmet Özer İle Mutfakta
11:00 Kısmet
13:30 Yasak Elma
16:30 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kısmet
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Erkenci Kuş
13:00 Bir Şansım Olsa
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Doğduğun Ev Kaderindir
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
13:15 MasterChef Türkiye All Star
14:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)
17:30 Batılı Adam (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star