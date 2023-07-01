1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?

1 Temmuz Cumartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 1 Temmuz Cumartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?

1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?

İzleyiciler 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 1 Temmuz Cumartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?

Kurban Bayramı’nda televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 1 Temmuz Cumartesi TV yayın akışında ne var? Kurban Bayramı’nda TV’de ne var?

1 TEMMUZ CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Maviye Sürgün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

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ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Mucize (Yabancı Sinema)

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Üvey Anne

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler 2 (Yabancı Sinema)

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Gırgıriye’de Büyük Seçim (Yerli Sinema)

16:00 Çetin Ceviz (Yerli Sinema)

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

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FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat Hafta sonu

10:00 Mehmet Özer İle Mutfakta

11:00 Kısmet

13:30 Yasak Elma

16:30 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kısmet

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STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Erkenci Kuş

13:00 Bir Şansım Olsa

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

13:15 MasterChef Türkiye All Star

14:45 Dargın Kuzenler (Yerli Sinema)

17:30 Batılı Adam (Yabancı Sinema)

20:00 MasterChef Türkiye All Star

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