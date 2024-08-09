1 terörist teslim oldu

Kaynak: Haber Merkezi / AA
1 terörist teslim oldu

MSB tarafından yapılan açıklamada 1 PKK'lı teröristin Habur Hudut Karakolu'na teslim olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı sınırda yaşanan son gelişmeyi duyurdu. MSB tarafından yapılan açıklamada bir PKK’lı teröristin Habur Hudut Karakolu’na teslim olduğu belirtildi.

PKK’lı teröristin telim olduğu MSB’nin sosyal medya hesabından kamuoyuna bildirildi. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonları artan şiddet ve tempoda devam ederken örgütteki çözülmeler de hızlanıyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır”

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