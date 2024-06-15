1 ton ağırlığındaki dana 200 bin TL’ye satıldı

Isparta hayvan pazarının en gözde kurbanlığı olan "Paşa" adlı büyük baş dana, 200 bin TL'ye alıcı buldu.

Kurbanlık almak için Isparta'nın Davraz Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle sıkı pazarlıklar yaparak satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar. Bu yıl büyükbaş hayvanlar 50 ile 200 bin TL arasında alıcı buldu.

Isparta'nın en büyük kurbanlığı olan 1 ton ağırlığındaki Paşa, 200 bin TL'ye satıldı. Paşa'nın normal fiyatının altında satıldığını belirten hayvan sahibi Müslüm Ulusoy, "Isparta hayvan pazarının en büyük dana kurbanı Paşa. Piyasaya göre düşük bir fiyata satıldı. Normalde 230-240 bin TL civarında olması gerekiyordu ama 200 bin TL'ye sattık, buna da şükür. Bu yılın satış durumu geçen yıla göre biraz düşük" dedi.

Hayvan pazarına bir inek satmak için gelen Hasan Kaçal ise kurban pazarlarında yoğunluğun olduğunu ancak alıcı bulunmadığını belirterek, "1 tane kurbanım vardı, satmak için getirdim ama şu ana kadar alan çıkmadı. Pazarda satıcılar çok ama alıcılar az. Geçen yıla göre satışlar daha iyi değil" şeklinde konuştu.