1 ton ağırlığındaki dana 200 bin TL’ye satıldı

Kaynak: İHA
1 ton ağırlığındaki dana 200 bin TL’ye satıldı

Kurban Bayramı'nın Arefe gününde kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

Isparta hayvan pazarının en gözde kurbanlığı olan "Paşa" adlı büyük baş dana, 200 bin TL'ye alıcı buldu.

Kurbanlık almak için Isparta'nın Davraz Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı'na gelen vatandaşlar, hayvan sahipleriyle sıkı pazarlıklar yaparak satın aldıkları kurbanlıkları araçlarına yükleyerek götürüyorlar. Bu yıl büyükbaş hayvanlar 50 ile 200 bin TL arasında alıcı buldu.

Isparta'nın en büyük kurbanlığı olan 1 ton ağırlığındaki Paşa, 200 bin TL'ye satıldı. Paşa'nın normal fiyatının altında satıldığını belirten hayvan sahibi Müslüm Ulusoy, "Isparta hayvan pazarının en büyük dana kurbanı Paşa. Piyasaya göre düşük bir fiyata satıldı. Normalde 230-240 bin TL civarında olması gerekiyordu ama 200 bin TL'ye sattık, buna da şükür. Bu yılın satış durumu geçen yıla göre biraz düşük" dedi.

Hayvan pazarına bir inek satmak için gelen Hasan Kaçal ise kurban pazarlarında yoğunluğun olduğunu ancak alıcı bulunmadığını belirterek, "1 tane kurbanım vardı, satmak için getirdim ama şu ana kadar alan çıkmadı. Pazarda satıcılar çok ama alıcılar az. Geçen yıla göre satışlar daha iyi değil" şeklinde konuştu.

aw228893-01.jpg

aw228893-02.jpg

aw228893-03.jpg

aw228893-04.jpg

aw228893-05.jpg

Son Haberler
Pendik'te kaybolan 15 yaşındaki Nisanur Dolu için arama çalışmaları başlatıldı Gündem
Pendik'te kaybolan 15 yaşındaki Nisanur Dolu için arama çalışmaları başlatıldı
Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar Gündem
Düğünde gelini yerde sürükleyen damada meydan dayağı attılar
Kilis'te barajda boğulan 15 yaşındaki gençten acı haber Yerel Haberler
Kilis'te barajda boğulan 15 yaşındaki gençten acı haber
Bayram temizliği yaparken pencereden beton zemine çakıldı Gündem
Bayram temizliği yaparken pencereden beton zemine çakıldı
Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi Gündem
Marmaris ve Datça’ya 24 saatte 50 bin araç girdi
Hırvatları parçalayan İspanyolların Montella'ya gönderdiği mesajı açıkladı Spor
Hırvatları parçalayan İspanyolların Montella'ya gönderdiği mesajı açıkladı
Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı Gündem
Bursa'da motosiklet kazası. 1 yaralı