Adana'da yangın! Binada mahsur kalan 5 kişi zehirlendi

Adana'da inşaat hurdalarının tutulduğu depoda çıkan yangın hasara yol açarken, dumandan etkilenip binada mahsur kalan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi 5002 Sokak'taki 3 katlı binanın girişindeki hurda deposunda çıktı. İnşaat hurdalarının tutulduğu depodan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Deponun üst katındaki dairelerde yaşayan 5 kişi, yoğun duman ve alevlerden dolayı evlerinde mahsur kaldı. Deponun kepenklerini kırarak yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da evlerinde mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları evlerinden çıkartılan ve dumandan etkilenen 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, alevleri yaklaşık bir saatte kontrol altına alan itfaiye ekipleri, depodaki soğutma çalışmasına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.