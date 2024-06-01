1 ton domuz eti ele geçirildi

Kaynak: İHA
1 ton domuz eti ele geçirildi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri, bir çiftliğe düzenledikleri baskında yaklaşık 1 ton kesilmiş ve paketlenmiş domuz eti ele geçirdi.

Olay, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çiftliğe baskın düzenledi.

Çiftlikte yapılan kontrollerde, yaklaşık bin kilogram kesilip parçalanmış ve poşetlere doldurularak dondurucularda muhafaza edilmiş yaban domuzu eti ele geçirildi.

Ele geçirilen etler imha edilmek üzere İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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