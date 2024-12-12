İslam Memiş'ten banka ve kredi kartlarında şifre uyarısı! 15 gün boyunca dikkatli olun

İslam Memiş, son günlerde yaşanan hacker saldırıları ve sistem çöküşlerinin ardından sonrasında milyonlarca vatandaşın kullandığı dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Instagram’da yaşanan erişim sıkıntılarına dikkat çekerek önümüzdeki iki hafta boyuncu herkesin şifreler konusunda çok dikkatli olması konusuna uyarı yaptı.

Bir gün öncesinde hacker saldırıları ve sistem çöküşleri için uyarıda bulunduğunu hatırlatan İslam Memiş, şirketlerin sistemlerinde de sorunlar görüldüğünü belirtti.

Çöküşlerin yıl sonuna kadar devam edeceğini söyleyen İslam Memiş, "Dün ise Facebook, Instagram ve WhatsApp da çöküşler yaşandı. Ama bitmedi, devamı gelecek. Özellikle şirketlerin güvenlik tedbirlerini artırması gerekiyor. Yıl sonuna kadar sistem çöküşleri ve hacker saldırılarına daha sık şahitlik edeceksiniz. Bu süreçte vatandaşların da sosyal medya hesaplarının şifrelerini güçlendirmesi gerekiyor." dedi.

"BANKA VE KREDİ KARTI BİLGİLERİNE DİKKAT EDİN"

İslam Memiş daha da önemlisi vatandaşların banka ya da kredi kartı bilgileri alış veriş sitelerinde kayıtlı olanların çok dikkatli olması gerektiğini söyleyerek "Banka havale ve EFT transfer limitlerinizi düşürebilirsiniz. Banka, müşterilerine bu gibi sorunlar için sigorta yapıyor, sigorta yaptırabilirsiniz. Finansal piyasalarda günlük işlem yapanlar transfer bilgilerini tekrar kontrol etmeli." önerilerinde bulundu.

"YAPAY ZEKA İLE SES TAKLİDİ YAPAN MÜŞTERİ TEMSİLCİLERİNE DİKKAT"

Uyarıları kulak asmayan ve önlem almayanların büyük tehlike ile karşı karşıya kalacağını vurgulayan İslam Memiş, "Her hangi bir kurum ya da kuruluşlardan gelebilecek mesajlara karşı dikkatli olun, gelen linkleri tıklamadan mesaj gören kurum ya da kuruluşla sesli iletişime geçin." dedi.

Yapay zeka teknolojisi ile ses taklidi yapan müşteri temsilcilerinin, vatandaşları aradığını ve kimlik bilgilerini telefondan isteyebildiklerine dikkat çeken Memiş, "Siz o şirketi kurumsal telefon numarasından geri arayarak bilgilerinizi kısmen paylaşın. Bu uyarıyı tüm aile fertlerinizle paylaşın. Önümüzdeki 2 hafta boyunca büyük hackerlık ve çöküş haberleri duyacaksınız!"