1 yaşındaki bebeğe vantilatör faciası. Uzmanlar uyardı

El Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Egemen Ayhan, "Parmağın tamamen kopmadığını, ancak alttan ciltle tutunduğunu, ameliyatın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ve ertesi gün çocuğun taburcu edildiğini" belirtti.

Ayrıca, havaların ısınmasıyla vantilatör kullanımının arttığını ve son bir ayda benzer vakalarla karşılaştıklarını ifade etti.

30 Haziran'da İstanbul'da, sıcaklar nedeniyle evde kullanılan vantilatörle oynayan 1 yaşındaki bir çocuk, parmağını pervaneye kaptırdı.

Aile hemen çocuğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi acil servisine götürdü. El cerrahisi ekibi, bebeğin parmağının neredeyse tamamen kesildiğini ve kemiğinin kırıldığını tespit etti ve çocuk hızla ameliyata alındı.

Doç. Dr. Egemen Ayhan ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyon başarılı oldu ve bebeğin parmağı dikildi.

Doç. Dr. Ayhan, vantilatör kazalarına karşı uyarılarda bulunarak, ailelere tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Ayhan, “Yaz aylarında özellikle çocukların merakı nedeniyle bu tür kazaların sık yaşandığını, çocukların ulaşamayacağı yerlere vantilatörlerin konulması gerektiğini, eğer yaralanma meydana gelirse, panik yapılmadan ilk müdahalenin nasıl yapılacağını” anlattı.

Ayhan ayrıca, “Yazın ortopedik ve el cerrahisi açısından ekstremite yaralanmalarının daha sık gözlendiğini, bu nedenle dikkatli olunması gerektiğini” vurguladı.