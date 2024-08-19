1 Yaşındaki bebeğin organları 4 hastaya umut oldu

Bebeğin kalbi, karaciğeri ve iki böbreği organ bekleyen hastalara nakledildi.

Konya Şehir Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Uzman Dr. Mehmet Akif Yazar, "Bugün hastanemizde beyin ölümü gerçekleşen 1 yaşındaki bir çocuğumuzun organları, Ankara Hacettepe Üniversitesi ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde organ bekleyen hastalara nakledildi. Bu olay, küçük yaştaki çocuklardan da nakil gerçekleştirilebildiğini gösteriyor," dedi.

Küçük Yaşlardaki Çocuklardan Nakil Mümkün

Dr. Yazar, küçük yaştaki çocuklardan da organ nakli yapılabildiğini vurguladı. "1 yaş gibi küçük yaşlardaki çocuklarda da beyin ölümü gerçekleşebiliyor ve ailelerinin onay vermesi durumunda organları, organ bekleyen diğer hastalara nakledilebiliyor," diye ekledi.

Uzman Dr. Yazar, organ naklinin ülkemizdeki en ciddi konulardan biri olduğunu belirtti. "Ülkemizde yaklaşık 30 binden fazla kişi organ bekleme listesinde. Bugünkü vakada ailemizin çocuklarının organlarını bağışlaması, halkımızın bu konuya daha duyarlı olduğunu gösteriyor. Biz hekimler de organ bekleyen hastalara daha fazla yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz," şeklinde konuştu.