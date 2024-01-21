1 yıl boyunca tedaviler ücretsiz olacak. Tüm devlet hastanelerinde geçerli

Genel Sağlık Sigortası prim borcu nedeniyle hastaneye gidip tedavi olamayan milyonlarca vatandaşın sorununa çözüm getirilecek bir karar alındı.
Yapılan düzenleme ile GSS borcu bulunan kişiler, prim borçları olsa bile Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu düzenlemeye göre, GSS kapsamındaki vatandaşlar, prim borçları olsa bile Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.
Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan düzenleme, GSS prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmesini sağlıyor.
Bu sayede, GSS prim borcu olan kişiler, bir yıl boyunca 81 ildeki Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık tesisleri ve devlet üniversitesi hastanelerinde borçları sorgulanmadan tedavi altına alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Bakan Koca, "Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olan vatandaşlarımızın, Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumları ile Üniversite Hastanelerinde verilen sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır" şeklinde ifadeler kullandı.
Genel sağlık sigortası, bireylerin sağlıklarını korumayı ve sağlık riskleriyle karşılaştıklarında oluşan harcamaların finansmanını sağlamayı amaçlayan bir sigorta türüdür.
Bu sigorta, kişilerin ekonomik durumuna veya tercihlerine bakılmaksızın, ortaya çıkabilecek sağlık risklerine karşı toplumun tüm bireylerinin eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktadır.