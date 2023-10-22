10.9 milyon TL’lik Lexus LM’ler 5 günde satıldı

YENİÇAĞ / Ercan KARACA

Lexus, lüks minivan modeli LM’i Türkiye’de satışa sundu. Özel jet uçaklarındaki konforu LM’e taşıyan Lexus, bu modelle lüksün zirvesini sundu.

Lexus’un “doğuştan lüks” yeni LM modelinin 4 kişilik VIP versiyonu, 10.900.000 TL ile Türkiye pazarına giriş yaparken LM’in 7 kişilik versiyonu ise 8.900.000 TL ile satışa sunuldu.

Lexus, LM modelinin tüm versiyonlarında 2.5 litrelik benzinli motoru elektrikli motorla kombine eden Kendi Kendini Şarj Eden Hibrit sistemini kullanıyor. LM 350h, yeni NX 350h ve RX 350h modellerinde de yer alan aynı sistemle donatıldı.

ELEKTRONİK DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ ÖZELLİĞİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

250 HP güç üreten LM 350h, 239 Nm tork değerine sahip. 7 koltuklu ve 4 koltuklu LM modelleri, E-Four elektronik dört tekerlekten çekiş özelliğiyle de dikkat çekiyor. E-Four sistemi, ön/arka gücü dağılımını 100:0 oranından 20:80 oranına kadar değiştirerek her koşulda ideal çekişin ve güvenli yol tutuşun elde edilmesini sağlıyor.

VIP KOLTUKLAR YÜKSEK KONFOR SUNUYOR

Lexus LM modelinde, koltukların tasarımı ve özellikleri araç içi deneyimin merkezini oluşturuyor. Tipik minivanlardan farklı olarak ideal oturma pozisyonuna sahip VIP arka koltuklar, rahatsız edici düşük frekanslı titreşimleri azaltmak için baş salınımını önleyecek şekilde geliştirildi. Vücudu ideal oturma pozisyonu için destekleyecek tasarıma sahip koltuklar, her yol koşulunda yolcuların yorulmadan seyahat etmelerini sağlıyor.

KONTROL PANELİ, 48 İNÇ GENİŞ EKRAN VE ÖZEL KLİMA SİSTEMİ

Lexus LM’in lüksünü tamamlayan özellikler arasında arka koltuklara entegre ve bağımsız olarak kullanılabilen kontrol paneli, 48 inç geniş ekran, Lexus Climate Concierge, 14 litrelik buzdolabı, saklama alanları ve kol dayama yerine entegre çıkarılabilir masalar, ses sistemi ve ambiyans aydınlatması gibi unsurlar dikkat çekiyor.

KİŞİYE ÖZEL KABİN İÇİ HİZMET

Lexus yeni LM modeli için Lexus Climate Concierge sistemini geliştirerek özelliklerini ve işlevselliğini klimanın ötesine taşıdı. Böylece kabin ortamının daha kapsamlı şekilde ayarlanmasını sağlandı. Klima, arka kabin aydınlatması, pencere güneşlikleri ve koltuk yatırma pozisyonu için kişisel tercihler tek dokunuşla ile seçilebiliyor ve her bir yolcu için ayrı olarak ayarlanabiliyor.