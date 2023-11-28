10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur?

Ekonomim yazarı Şeref Oğuz, son dönemde hızla artan kara para aklayıcısı fenomenlere dikkat çekerek 10 adımda nasıl kara para aklayan fenomen olunduğunu sıraladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur?

Son dönemde sosyal medya fenomenlerine yönelik yapılan operasyonlarda kara para ağı ortaya çıktı. Işıltılı hayatlarını paylaşan fenomenlerin aslında kara para akladıklarının ortaya çıkması büyük tartışmalara neden oldu.

Ekonomin yazarı Şeref Oğuz, birkaç yıl öncesine kadar mütevazi hayatlar yaşayan sosyal medya fenomenlerinin güzellik merkezi açtıktan sonra büyük paralar kazandıklarına dikkat çekerek, söz konusu kanallar üzerinden kara para aklandığını söyledi.

Oğuz, bugünkü köşe yazısında 10 adımda nasıl kara para aklayan fenomen olunduğunu ise şu şekilde sıraladı:

1-Öncelikle sosyal medyada bir profil oluştur.

2-Güzellik merkezi aç ve kozmetik ürün tedarik edip pazarla.

3-Hacca veya umreye git, tavaftan ziyade özçekime ağırlık ver, paylaş.

4-Bol bol dua ederken fotoğraf çektir.

5-Takipçi sayını arttırmak için ajans tut, profesyonellerle çalış.

6-Sana para yağmaya başlayacaktır. Onlarla at, kat, yat, daire, dükkan al.

7-Pahalı arabaların olsun ama bunların görünmesini sağla.

8-Lüks hayatını sergile ki sisteme para sokarken milyon dolarların meşru zemini oluşsun.

9-Masak’ın radarına girmemek için büyük paraları küçük parçalara bölerek harca.

10-Tutuklanınca her şeyi inkâr et. Başkasını suçla. Sana destek verenleri de kızdırma.

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