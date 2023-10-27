10 ay men cezası alan Tonali için flaş gelişme. Teknik direktörü açıkladı

Milan'dan Newcastle United'a transfer olan ve bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle futboldan 10 ay men cezası alan Sandro Tonali için sürpriz bir açıklama geldi.

10 ay men cezası alan Tonali için flaş gelişme. Teknik direktörü açıkladı

Newcastle United'a bu sezon transfer olsa da Milan'da oynadığı dönemde oynadığı bahis dolayısıyla 10 ay men cezası alan Sandro Tonali için teknik direktörü konuştu.

İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe, Tonali'nin cumartesi günü oynayacakları Wolverhampton karşılaşmasında forma giyme ihtimali olduğunu söyledi.

Howe'nin açıklamaları şu şekilde;

-Bu zor bir durum ancak Tonali için henüz resmi bir onay almadık. Haberleri, spekülasyonları, açıklamaları duyduk ama şu anda İtalyan yetkililerden herhangi bir şey almadık. Bu yüzden bir tür belirsizlik içindeyiz ve resmi onayın gelmesini bekliyoruz.
Bizim için uygun olma ihtimali yüksek. Sanırım yasağın uygulanmasından önce gerçekleşmesi gereken birkaç şey var, göreceğiz.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre ise, İtalya Futbol Federasyonu'nun 23 yaşındaki futbolcunun 10 aylık men cezasını duyurduğu hatırlatılsa da İtalyan yıldız için henüz FIFA ve UEFA'dan resmi bir onaylanma durumunun olmadığı ifade edildi.

Futboldan 10 ay men cezası alan Tonali, bu sezon Newcastle United'da şu ana dek 12 maça çıktı ve 1 gol attı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İstanbul’da bir Cuma klasiği. Trafik yine durma noktasına geldi Gündem
İstanbul’da bir Cuma klasiği. Trafik yine durma noktasına geldi
Antalya’da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Gündem
Antalya’da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki iletişim ve interneti kesti Dünya
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki iletişim ve interneti kesti
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 4 gün sonra görülecek dolar kuru Ekonomi
Merkez Bankası resmen açıkladı: İşte 4 gün sonra görülecek dolar kuru
İsrail Ordu Sözcüsü'nden flaş açıklama: "Bu akşam operasyonları genişletiyoruz" Dünya
İsrail Ordu Sözcüsü'nden flaş açıklama: "Bu akşam operasyonları genişletiyoruz"
Korsan taksiciye 20 bin lira ceza Gündem
Korsan taksiciye 20 bin lira ceza
MİT TIR'ları davasında karar. Yeniden yargılanan 5 sanığa hapis Gündem
MİT TIR'ları davasında karar. Yeniden yargılanan 5 sanığa hapis