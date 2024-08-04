10 bin İsrail askeri öldürüldü

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, uzun süredir devam eden çatışmalarda bu yüksek sayıdaki kayıp ve yaralanma yaşandı.

İsrail ordusunun güncel verilerine göre, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasından bu yana, 329'u karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 689 asker hayatını kaybetti, 4 bin 252 asker ise yaralandı. Gazetede, her ay ortalama 1000 askerin, çatışmalarda yaralandıktan sonra Savunma Bakanlığı'na bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon birimlerine gönderildiği ifade edildi.

Haberde, meclisin zorunlu askerlik süresinin uzatılmasını öngören yasa tasarısının onaylanmadan tatile girmesi de eleştirildi. Ayrıca, Gazze'nin güneyinde görev yapan Nahal Tugayı'ndan bir askerin babasının, "Askerler, düşman topraklarında ve zorlu koşullarda 10 aydır savaşmakta. İsrail'in savaş tarihindeki en uzun süreli çatışma bu olabilir" şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyinde görev yapan kadın askerlere, görev sürelerinin dört ay daha uzatılacağı bildirildi. Askerlerden birinin annesi, kendilerine herhangi bir açıklama yapılmadan bu kararın alındığını ve yanıt verilmediğini belirtti.

İsrail hükümeti, 14 Temmuz'da zorunlu askerlik süresinin 32 aydan 36 aya çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Ancak bu yasa yürürlüğe girmeden önce, İsrail meclisi 22 Temmuz'dan ekim ortasına kadar tatile girdi. Bu durum, görev süresi bitmek üzere olan askerler arasında rahatsızlığa yol açmıştı.