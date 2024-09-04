10 bin lira için arkadaşını defalarca bıçakladı

Olay akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleşti. 50 yaşındaki Murat K. ve 56 yaşındaki Süleyman Ç. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K. elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.'yi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklı şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmalarını başladı.