10 bin lira için arkadaşını defalarca bıçakladı

Kaynak: İHA
10 bin lira için arkadaşını defalarca bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleşti. 50 yaşındaki Murat K. ve 56 yaşındaki Süleyman Ç. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Murat K. elindeki bıçakla 10 bin lira borç aldığı Süleyman Ç.'yi defalarca bıçaklayarak yaraladı. Bıçaklı şüpheli kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için arama çalışmalarını başladı.

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