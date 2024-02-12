10 dakikada üç malzemeli un kurabiyesi

Sadece 3 malzemeyle yapabileceğiniz hem pratik hem de lezzetli bir un kurabiyesi tarifi. Tüm püf noktalarıyla tarifimizde.

MALZEMELER:

1su bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

3 su bardağı un

Üzeri İçin:

1 yemek kaşığı pudra şeker

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak, sıvı yağ ve pudra şekerini bir karıştırma kabına alın ve ikisi tamamen homojen bir karışım elde edene kadar iyice karıştırın. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın. Unu eklerken hamurun kıvamını kontrol edin ve gerektiğinde biraz daha un ekleyin.

Elde ettiğiniz hamurdan küçük parçalar koparın ve parçaları silindir şekline getirin. Daha sonra, silindir halindeki hamuru eşit bir şekilde kesin. Hazırladığınız kurabiye hamurlarının üstüne çatalla şekil verin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 15 dakika kurabiyelerinizi pişirin. Pişen kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.

3 malzemeli un kurabiyeniz bu aşamada hazır.

Afiyet olsun.