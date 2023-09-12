10 günde 7 bin 651 kira uyuşmazlık başvurusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ATO Congresium'da Ankara 2 Nolu Barosu'nun düzenlediği "Arabuluculukta Güncel Alanlar Sempozyumu"nun kapanışında yaptığı konuşmada, devletin 3 temel sütunu olduğunu, yargının bu sütunlardan biri olup eksikliği durumunda bir hukuk devletinden söz edilemeyeceğini belirtti.

TRTHABER'de yer alan bilgiye göre, Yargı reformu strateji belgeleriyle, insan hakları eylem planlarıyla savunmayı güçlendirmeye yönelik çok sayıda düzenleme gerçekleştirdiklerini ifade eden Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın bu kapsamda yapılanlardan biri olduğunu vurguladı.

"4 MİLYON 667 BİN 454 DOSYA ARABULUCUYA GİTMİŞ"

Yaptıkları hukuk reformlarının içinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesinin de bulunduğunu aktaran Tunç, bunlardan birinin de arabuluculuk ve uzlaşma olduğunu aktardı.

Ceza hukukunda da alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini hayata geçirdiklerini dile getiren Tunç, bu yöntemlerin verimli şekilde uygulandığını bildirdi.

Hukukta arabuluculukla ilgili uygulamanın 2013'te başladığını anımsatan Tunç, sürecin 2018'e kadar ihtiyari olarak sürdüğünü, 2018'de iş hukukunda zorunlu arabuluculuk olarak devam ettiğini, daha sonra tüketici mahkemeleri ve ticari davalarda zorunlu arabuluculuğun sisteme girdiğini belirtti.

Tunç, "2013'ten bu yana 4 milyon 667 bin 454 dosya arabulucuya gitmiş. Bu dosyalardan 3 milyon 37 bin 865'i anlaşmayla sonuçlanmış. Oran yüzde 70. İhtiyari arabuluculukla zorunluyu ayırmak gerekir. İhtiyari arabuluculukta taraflar anlaşmaya daha yakın, orada başarı oranı yüzde 99'a varıyor ama zorunlu arabuluculukta yüzde 49. Bu bile önemli bir rakam." diye konuştu.

Yaklaşık 3 milyon dosyanın yargıya intikal etmeden arabulucuda sonuçlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tunç, böylece 600 mahkemenin 10 yılda yapacağı işi arabulucuların çözdüğünü aktardı.

"ARABULUCULUĞA EN YATKIN TOPLUM BİZİZ"

Bakan Tunç, kiracı ve ev sahipleri anlaşmazlıklarında 1 Eylül itibarıyla arabuluculuk döneminin başladığını hatırlatarak, "Kira davaları, ortaklığın giderilmesi, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti... Burada taraflar birbirine çok yakın, komşular bunlar, yani kiracı ve kiralayan aynı sitede, binada oturabiliyorlar." dedi.

Dolayısıyla bu kişilerin birbirleriyle hasım olmasının toplumsal barışı da bozduğunu ifade eden Tunç, bu durumun arabuluculuk yoluyla bir nebze giderilebileceğini belirtti.

"Arabuluculuğa en yatkın toplum biziz" diyen Tunç, şunları söyledi:

"bahsettiğim davalar bakımından son 10 gün içinde, bugün itibarıyla, 8 bin 664 başvuru yapılmış. kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 7 bin 651 başvuru yapılmış. 10 gün boyunca uzlaşma örnekleri bize geliyor. ilk gün bile uzlaşanlar, anlaşanlar oldu.

ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 495 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 453 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 55 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 10 başvuru olmuş. inşallah özellikle kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıkları en aza indiren ve yargı süreçlerinde vatandaşlarımızın uzun süren yargılamalardan kurtulmasını sağlayacak olan bir sistemi hep beraber hayata geçiririz."