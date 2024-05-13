10 gündür yağıyor. İnsanlar kaçacak yerarıyor

Kaynak: İHA
10 gündür yağıyor. İnsanlar kaçacak yerarıyor
Iğdır'da 10 gündür aralıksız yağan yağmur sebebi ile vatandaşlar kaçacak delik arıyor

Iğdır'da 10 günden fazla bir süredir şehirde etkili olan yağmur vatandaşları da şaşırttı. sabah saatlerinde güneşe aldanarak kısa kol elbiseler ile çarşıya çıkan vatandaşlar gün içerisinde neye uğradıklarını şaşırdı. Birçok vatandaş bu yağışlara hazırlıksız yakalanıyor.
Iğdır’da yağışların bir anda başlaması ile esnaf olarak zor günler geçirdiklerini fakat yağmurun yağmasına sevindiklerini belirten Sadık Karayaluk isimli vatandaş, “10 güne yakındır durmadan yağmur yağıyor. Sabah gelip malzemelerimizi çıkarıyoruz birden yağmur başlayınca tekrar malzemelerimizi toplamak zorunda kalıyoruz. Yağmur yağması büyük bir nimettir. Yağmur yağmadığı bir yerde bereket olmaz. Yağmurun yağması hepimiz için iyidir” ifadelerini kullandı.

aw203252-01.jpg

aw203252-02.jpg

aw203252-03.jpg

Son Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi Yerel Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu Yaşam
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
Kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Kaçak sigara operasyonu
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi Spor
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı
Kar Muş’u esir aldı Gündem
Kar Muş’u esir aldı
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik Yemek Tarifleri
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik