10 gündür yağıyor. İnsanlar kaçacak yerarıyor

Iğdır'da 10 günden fazla bir süredir şehirde etkili olan yağmur vatandaşları da şaşırttı. sabah saatlerinde güneşe aldanarak kısa kol elbiseler ile çarşıya çıkan vatandaşlar gün içerisinde neye uğradıklarını şaşırdı. Birçok vatandaş bu yağışlara hazırlıksız yakalanıyor.

Iğdır’da yağışların bir anda başlaması ile esnaf olarak zor günler geçirdiklerini fakat yağmurun yağmasına sevindiklerini belirten Sadık Karayaluk isimli vatandaş, “10 güne yakındır durmadan yağmur yağıyor. Sabah gelip malzemelerimizi çıkarıyoruz birden yağmur başlayınca tekrar malzemelerimizi toplamak zorunda kalıyoruz. Yağmur yağması büyük bir nimettir. Yağmur yağmadığı bir yerde bereket olmaz. Yağmurun yağması hepimiz için iyidir” ifadelerini kullandı.