Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım’da hayata gözlerini yummasının ardından saat dokuzu beş geçe her yıl siren sesleri çalınıyor. 10 Kasım’da 1 dakikalık Ataya saygı duruşunda bulunurken çalınan siren sesleri merak ediliyor. Peki, 10 Kasım’da neden siren çalınır? 10 Kasım’da çalınan sirenlerin anlamı nedir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal etmesinin ardından her yıl saat dokuzu beş geçe siren çalınmaktadır. Her yıl özlem ve minnetle saat dokuzu beş geçe Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı duruşunda bulunarak çeşitli anma törenleri düzenleniyor. 10 Kasım’da anma sırasında bayraklar yarıya indirilirken siren sesleri eşlik ediyor.

10 KASIM’DA NEDEN SİREN ÇALAR?

10 Kasım saat 09.05 geçeyi gösterdiğinde çalmaya başlayan sirenlerin manevi bir anlamı vardır. 10 Kasım’da çalınan siren sesi, saygı duruşuna geçilmesi gerektiğini haber verir. Vatandaşlar bu sesi 10 Kasım’da duyduğunda, Atatürk’e saygı duruşunun başladığını anlamaktadır.

10 KASIM'DA SİREN SESİ NEREDEN GELİR?

10 Kasım’da saat dokuzu beş geçe her yerde siren sesi duyulmaktadır. 10 Kasım’da duyulan siren sesleri, belediye binaları, okullardaki ses sistemlerinden gelir.

10 KASIM'DA BAYRAK NEDEN YARIYA İNDİRİLİR?

10 Kasım’da bayrağın yarıya çekilmesi, saygı, yas anlamlarına gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde de Türkiye yasta olduğu için bayrak yarıya çekilir. Çünkü burada bir kutlama yapılmaz. Bir hatırlama, yad etme vardır. Bundan dolayı da saygı ve yas gerekçesiyle bayraklar yarıya çekilir.