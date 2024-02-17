10 metrelik dev anakonda şehre indi. Evlere doğru ilerledi

Reyhan Altay Aşan
10 metrelik dev anakonda şehre indi. Evlere doğru ilerledi
Brezilya’nın Bonito şehrinde, 10 metrelik bir yılan sulama kanalından çıkarak şehre girdi. Dev anakonda karşısında şoke olan insanlar, bu ilginç ziyaretçiyi telefon kameralarıyla kaydettiler.

Brezilya’nın muhteşem doğal güzelliği Bonito şehrinde, yerliler ve turistler doğanın en muazzam canlılarından birisiyle yüz yüze geldiler.

Şehirde yaşayanlar, yakınlarında bir sulama kanalından gelen ve 10 metreden uzun olduğu sanılan kocaman bir anakondanın evlerine çok yakın bir yerde göründüğünü hayretle gördüler.

Bu koca yılanın belirmesi, sosyal medyada çok ilgi çekti ve video hemen yayıldı. Koca yılanın cinsi olan yeşil anakonda, dünyanın en iri yılanlarından biridir ve Güney Amerika’nın tropik yağmur ormanlarında yaşıyor.

SIKARAK ÖLDÜRÜYOR

Bu yılanlar, suyun içinde çok becerikli birer avcıdır ve büyük memelileri dahi yiyebiliyorlar. Yılanların bu kadar büyük olması, onların yaşadıkları yerin bolluğunu ve ekosistemin iyi durumunu gösteriyor.

Yeşil anakondalar, genelde 5 ila 7 metre boyunda olurlar ama bazıları 10 metreyi geçen uzunluklara erişebiliyor.

Bu koca yılanlar, suda sessizce avlarını kollayarak ve birden bire onlara saldırarak besleniyorlar. Güçlü kaslarıyla avlarını sıkarak öldüren anakondalar, sonra onları bütün olarak yutuyorlar.

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