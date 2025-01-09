10 metrelik yükseklikten düşen kadın yaralandı

Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Kırsal Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, şehir manzarasının izlendiği yolun kenarında iki arkadaşıyla birlikte alkol alan Ayşenur Y., dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik tepeden yuvarlandı. Toprak zemine düşen Ayşenur Y. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Ayşenur Y., ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşenur Y.'nin iki arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.