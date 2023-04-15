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10 ton kokain ele geçirildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, kara ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda, 10 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 07:27
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10 ton kokain ele geçirildi

10 ton kokain ele geçirildi
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AA'nın haberine göre, Kolombiya ordusunun açıklamasına göre, Narino ve Valle del Cauca yönetim bölgelerine bağlı Santacruz de Guachavez ile El Roble köylerindeki uyuşturucu laboratuvarlarına eş zamanlı baskın yapıldı.

Kara ve hava kuvvetlerince düzenlenen operasyonda, 10 ton kokaine el konuldu. Alanda ayrıca yaşam malzemeleri ve 150 bidon akaryakıt bulundu.

Kokainin, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait olduğu belirtildi.

Kolombiya basınında çıkan haberde, uyuşturucu laboratuvarlarının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında, 25 Kasım 2021'de 10 tondan fazla, 9 Şubat 2022'de 6 ton ve 26 Şubat'ta 8 ton kokaine el konulmuştu.

 

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﻿10 ton kokain ele geçirildi
﻿10 ton kokain ele geçirildi
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