10 yıl sonra ateşsiz ve ağrısız uyandı

İzmir'de yaşayan Çiftçi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi'nde gördüğü tedavi ile rahata erdi.

Boğazındaki ağrı ve basınç ile her sabah uyanan Tahsin Çiftçi, tükürük bezlerindeki iltihaplar yüzünden sürekli yüksek ateş problemi yaşıyordu. Yıllarca şifa arayan Çiftçi, yaptığı araştırmalar sonucu İEÜ Medical Point Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan'a ulaştı. 10 yıl süren rahatsızlık, uygulanan kortizon tedavisi ile sona erdi.

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, Tahsin Çiftçi'nin tükürük bezlerine kortizon enjekte ederek tedavi uyguladı. İlk dozdan itibaren ağrıları azalan Çiftçi, yıllar sonra sağlıklı günlere kavuştu. Dr. Tarhan, "Tahsin Bey’in hastalığı kronik bir tükürük bezi iltihabıydı. Kendisinin nedeni belli olmayan tükürük bezi iltihapları vardı. Birçok ameliyat geçirmesine rağmen şifa bulamamıştı. Literatürde de çok fazla hastası bulunmayan bu durumu araştırarak kortizon enjeksiyonu tedavisi uyguladık. İlk dozdan sonra rahatladığını ifade etti" dedi.

Tahsin Çiftçi ise sağlığına kavuştuğu için büyük mutluluk duyduğunu belirtti. "Sabahları tükürük bezlerimde basınç hissediyor ve ateşle uyanıyordum. 10 yıl boyunca doktorlar ilaç verip gönderdi. Her gün ateş problemiyle uyanmak yaşam kalitemi düşürüyordu. Ceyda Hanım’ın tedavisi sonrası sorunlarım kalmadı. İlk dozdan itibaren büyük bir rahatlama hissettim" diye konuştu.