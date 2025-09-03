10 yıla yakın hapis cezası bulunan şahıs yakalandı!

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 9 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından hakkında 9 yıl 10 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve halen 4 ayrı suç dosyasından aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cezaevinden izinli çıktı uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı!

20 yıl hapis cezası ile aranan suç makinesi düğünde yakalandı!

Ziynet eşyası ve nakit para çalan hırsızlar yakalandı

Çok sayıda suçtan aranması olan şahıs düğünde yakalandı

34 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı