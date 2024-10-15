10 yıldır kayıp olan alyansı Milton Kasırgası geri getirdi

Florida’nın Palm Bay kentinde yaşayan Laura ve Basil Yorio, Milton Kasırgası'nın etkilerinin ardından beklenmedik bir keşif yaptı.

9 Ekim’de 193 km/saat hızla karaya ulaşan fırtına nedeniyle evlerini tahliye etmek zorunda kalan çift, ertesi gün geri döndüğünde bahçelerinde parıldayan bir şey fark etti.

Laura, başlangıçta bunun bir anahtarlık olduğunu düşündü, fakat daha sonra kocasının yaklaşık 10 yıl önce kaybettiği alyans olduğunu anladı.

Laura, "Yaklaşık 9 yıl önce bir inşaat yaptırdık ve yüzüğümüz bir anda kayboldu," dedi. Çift, yıllar içinde bahçelerini birkaç kez aradı, hatta çim biçimi için bahçıvan tutmaya kadar gitti. Onların kayıp yüzüğünü yeniden bulmaları, fırtınanın getirdiği yağmurların topraktan yüzüğü çıkardığına inanıyorlar.

"17 KİŞİ ÖLDÜ"

Laura, yaşanan felaketlerin yanında kendi mutluluklarından dolayı biraz suçluluk hissettiğini belirtti. "Birçok insan zor günler geçiriyor, ama bu bizim için iyi bir şeydi," dedi.

Milton Kasırgası, Sarasota County’nin Siesta Key bölgesinde etkili olurken, en az 17 kişi hayatını kaybetti ve Florida genelinde 1,6 milyondan fazla ev elektriksiz kaldı.

Fırtına sırasında Tampa Körfezi'ne binlerce galon kirlilik boşaltan bir fosfat madeni işletmecisi de çevreye yönelik uyarılarda bulundu. Yetkililer, fırtınanın neden olduğu hasarı değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vali Ron DeSantis, elektriği yeniden sağlamak için 50 binden fazla hat görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı. Ancak, DeSantis iklim değişikliğinin kasırgaları daha güçlü hale getirdiği görüşünü reddetti.