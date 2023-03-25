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10 yıllık hapis cezası alan şahıs yakalandı

Aksaray’da pek çok suçtan hakkında 10 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 15:20
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10 yıllık hapis cezası alan şahıs yakalandı

10 yıllık hapis cezası alan şahıs yakalandı
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İHA
Edinilen bilgiye göre, karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği şahsın aranması olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada şahsın çeşitli suçlardan arandığını ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.A. isimli şüpheli götürüldüğü İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacı ile titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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