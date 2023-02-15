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100 bin TL deprem desteği kimlere verilecek? Deprem yardımı nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından deprem felaketine yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzedelere 100 bin TL nakdi yardım yapacaklarını açıkladı. Peki, 100 bin TL deprem desteği kimlere verilecek? Deprem yardımı nasıl alınır?

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 13:05
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100 bin TL deprem desteği kimlere verilecek? Deprem yardımı nasıl alınır?

100 bin TL deprem desteği kimlere verilecek? Deprem yardımı nasıl alınır?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından depremde yakınlarını kaybedenlere nakdi yardım yapılacağını açıkladı. Peki, Deprem yardımı nasıl alınır? 100 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kira ve taşınma yardımları dışında depremzedelere kira ve taşınma yardımında bulunacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı bunun yanı sıra depremzedelere 100 bin TL yardım yapacaklarını söyledi. Peki, 100 bin TL deprem desteği kimlere verilecek?

100 BİN TL DEPREM DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

14 Şubat 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıkladı. Buna göre, ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi imkânları ile götürenlerin yakıt masrafı karşılanacak.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardım olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Oturulamaz olan binalardaki vatandaşlarımıza 15 bin lira taşınma, 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı yapacağımızı açıklamıştık.

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre ilave desteklerde yapacağız.

Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır'' şeklinde konuştu.

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