Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yasa dışı bahis operasyonunda 24 gözaltı
Sahte internet siteleri oluşturup bu siteler üzerinden yanıltıcı ilanlarla vatandaşların kişisel verilerini temin ederek hesap açan ve yasa dışı bahisten kazanılan paraları bu hesaplar üzerinden transfer eden 24 şüpheli, İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı ve gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “Yasadışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme“ suçları kapsamında, İzmir merkezli olmak üzere 11 ilde çalışma yürüttü.

Şüpheli şahısların; sahte internet siteleri oluşturup bu siteler üzerinden yanıltıcı ilanlarla üçüncü şahısların kişisel verilerini (T.C. kimlik numarası, doğum tarihi vb.) ele geçirdikleri, bu kişiler adına ödeme kuruluşları nezdinde hasap açarak yasa dışı bahis paralarını bu hesaplar üzerinden transfer ettikleri tespit edildi.

Belirlenen 27 şüpheli şahsın yakalanmasına ilişkin 14 Mayıs 2024 tarihinde İzmir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda 24 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, toplamda 9 bin 600 şahıs adına hesap açtıkları belirtildi.

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