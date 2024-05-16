Kur Korumalı Mevduatta dikkat çeken düşüş

Kaynak: AA
Kur Korumalı Mevduatta dikkat çeken düşüş
Kurtarıcı olarak gösterilen sonra ise kurtulmak için her çareye başvurulan Kur Korumalı Mevduatta düşüş. KKM'de, 10 Mayıs haftası 36,4 milyar TL düşüş kaydetti. Böylece KKM’nin toplamı 2,2 trilyon TL’nin altına geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK verileri açıkladı, Kur Korumalı Mevduat'ta 10 mayıs haftasında 36,4 Milyar liralık düşüş yaşandı.

Kurtarıcı olarak, gösterildikten sonra Merkez Bankası zarar yazdıran Kur Korumalı Mevduat'da düşüş. 10 Mayıs haftasında 36,4 milyar TL düşüş kaydededildi. Böylece Kur korumalı mevduatta toplam rakam 2,2 trilyon TL'nin altına gerilemiş oldu. Bu düşüşle birlikte KKM'de yaklaşık üç ayın en hızlı düşüşü kaydedildi.

BDDK verilerine göre son sekiz ayda Türk lirası mevduat payının yaklaşık yüzde 32'den yüzde 44'e yükseldiği görüldü. Kur korumalı mevduatlarda rekor seviye 3,4 trilyon TL olmuştu.

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