Kobani davasında karar açıklandı. Kim ne ceza aldı

2014'te Kobani'deki olayları gerekçe göstererek yapılan eylemlere ilişkin dava bugün görüldü.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da içinde olduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada mahkeme heyeti, 18'i tutuklu, 18'i tutuksuz, firari 72 sanık hakkındaki hükmünü açıkladı.

Davada Ayhan Bilgen’in beraatına kararı verildi. Bilgen gibi Altan Tan da beraat etti.

AYSEL TUĞLUK BERAAT ETTİ

Sağlık sorunlarından dolayı tahliye edilen Aysel Tuğluk'un da beraatine karar verildi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ

Davada Figen Yüksekdağ’a 30 yıl hapis cezası verildi.

DİĞERLERİ İSE ŞÖYLE:

-Ali Ürküt 13 yıl 4 ay hapis cezası

-Alp Altınörs 22 yıl 6 ay hapis cezası

-Ayla Akat hakkında tahliye kararı

-Berfin Özgür’e beraat

- Bircan Yorulmaz ‘a beraat

-Can Memiş hakkında beraat

-Aynur Aşan hakkında 9 yıl hapis cezası

- Dilek Yağlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 16 yıl hapis cezası verildi.

- İsmail Şengül, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 16 yıl hapis cezası. Tutukluluk haline devam. Suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapis.

- Meryem Adıbelli, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Adıbelli, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Mesut Bağcık, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ise 9 yıl hapis cezası aldı.

- Nazmi Gür, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 18 yıl hapis cezası, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası.

-Pervin Oduncu indirimsiz, ertelemesiz 18 yıl hapis cezası ve 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Menzir Çakar, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası.

-Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verildi.

-Vezir Çakar, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

- Mesut Bağcık, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçundan beraat etti. Bağcık, “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan ise 9 yıl hapis cezası aldı.

-Nazmi Gür, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım” suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gür’ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Gür, “suç işlemeye tahrik” suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- Zeki Çelik 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

- Zeynep Karaman'a 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

- Zeynep Ölbeci'ye 'propaganda'dan 3 yıl 9 ay hapis cezası, 'örgüt üyeliği'nden 9 yıl hapis cezası verildi.

TAHLİYELER

Ayla Akat Ata, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ise 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Ayla Akat Ata’nın tahliyesine karar verdi.

Ayşe Yağcı’ya, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 9 yıl hapis cezası verildi. Yağcı’nın, kararla birlikte tahliyesine karar verildi.

Gülten Kışanak hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti. Kışanak, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gültan Kışanak hakkında tahliye kararı verildi.

Sebahat Tuncel hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozma suçundan beraat etti. Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 12 yıl hapis. Tuncel hakkında kararla birlikte tahliye kararı verildi.

BERAATLAR

Altan Tan devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve terör örgütü üyeliği suçundan beraat etti.

Ayhan Bilgen’in, devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma ile silahlı terör örgütü üyeliği suçlarından beraatına karar verildi.

Aysel Tuğluk, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.

Berfin Özge Köse ve Bircan Yorulmaz, beraat etti. Köse hakkında yakalama kararı kaldırıldı.

Emine Beyza Üstün hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü suçundan beraat.

Gülfer Akkaya ve Gülser Yıldırım hakkında beraat kararı verildi.

İbrahim Binici - beraat etti.

Sırrı Süreyya Önder beraat etti.

36 sanık, çeşitli kentlerdeki protestolarda yaşanan can kayıplarından sorumlu tutulmadı ve beraat etti. Mahkeme başkanı tüm kararların oy birliği ile alındığını belirterek duruşmayı sonlandırdı.

İDDİANAME

6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir iddianame hazırlanmıştı. İddianamede toplamda 108 sanık yer aldı.

Ayrıca iddianamede terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri ve HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 19 bin 680 yıl hapis cezası istendi.