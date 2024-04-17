100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü

100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü
Kaynak: Haber Merkezi
Dacia'nın yeni elektrikli otomobili Spring'in 100 kilometre yolu 11 TL'ye gittiği ortaya çıktı. Bunu duyanlar aracın satış fiyatını merak etti.
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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 1

Elektrikli otomobil devrimi devam ederken, bu değişimin öncülerinden biri de Dacia Spring olarak görücüye çıktı.

Otomobil, hem ekonomik hem de çevreye duyarlı özellikleriyle de dikkat çekti.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 2

Özellikle en az yakan elektrik otomobil sınıfına giren Toyota bz4X ile yarışmaktadır.

Dacia Spring, sadece düşük işletme maliyetleriyle değil, aynı zamanda modern tasarımı ve üstün performansıyla da otomobil severlerin beğenisini kazanmıştı.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 3

Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara göre daha verimli bir sürüş sunuyor. Artan akaryakıt fiyatlarının arasında da ekonomik bir seçenek sunarken; Dacia Spring, 100 kilometrelik yolculuğu yalnızca 11 TL gibi inanılmaz bir maliyetle tamamlamaktadır.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 4

2 SAATTE BATARYASI DOLUYOR

Tam dolum süresi, şarj istasyonunun kapasitesine bağlı olarak değişkenlik gösterse de genellikle 1-2 saat arasında yapılıyor.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 5

FİYATI BELLİ OLDU

Eylül ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre, Dacia Spring EXTREME 26.8 kWh 65 bg Electric modeli 985 bin TL olarak açıklandı.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 6

TAM ŞARJLA KAÇ KM MENZİLİ VAR?

Dacia Spring, tam şarj ile yaklaşık 300 kilometre menzil sunmaktadır. Bu menzil, günlük şehir içi kullanım ve kısa mesafeli seyahatler için ideal olarak tanımlanır.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 7

YAKIT TÜKETİMİ NASIL?

Dacia Spring elektrikli bir otomobil olduğu için geleneksel yakıt tüketimi yoktur. 100 kilometrelik yolculuk maliyeti, yaklaşık 11 TL'dir ki bu da oldukça ekonomiktir.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 8

BAKIM MALİYETİ NE KADAR?

Elektrikli otomobiller genel olarak düşük bakım maliyetlerine sahiptir. Dacia Spring'in de periyodik bakım ve onarım maliyetleri, geleneksel benzinli veya dizel araçlara göre daha ekonomik olarak tanımlanıyor.

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100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü 9
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