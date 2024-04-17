100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü

Elektrikli otomobil devrimi devam ederken, bu değişimin öncülerinden biri de Dacia Spring olarak görücüye çıktı.
Otomobil, hem ekonomik hem de çevreye duyarlı özellikleriyle de dikkat çekti.
Özellikle en az yakan elektrik otomobil sınıfına giren Toyota bz4X ile yarışmaktadır.
Dacia Spring, sadece düşük işletme maliyetleriyle değil, aynı zamanda modern tasarımı ve üstün performansıyla da otomobil severlerin beğenisini kazanmıştı.
Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlara göre daha verimli bir sürüş sunuyor. Artan akaryakıt fiyatlarının arasında da ekonomik bir seçenek sunarken; Dacia Spring, 100 kilometrelik yolculuğu yalnızca 11 TL gibi inanılmaz bir maliyetle tamamlamaktadır.
2 SAATTE BATARYASI DOLUYOR
Tam dolum süresi, şarj istasyonunun kapasitesine bağlı olarak değişkenlik gösterse de genellikle 1-2 saat arasında yapılıyor.
FİYATI BELLİ OLDU
Eylül ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre, Dacia Spring EXTREME 26.8 kWh 65 bg Electric modeli 985 bin TL olarak açıklandı.
TAM ŞARJLA KAÇ KM MENZİLİ VAR?
Dacia Spring, tam şarj ile yaklaşık 300 kilometre menzil sunmaktadır. Bu menzil, günlük şehir içi kullanım ve kısa mesafeli seyahatler için ideal olarak tanımlanır.
YAKIT TÜKETİMİ NASIL?
Dacia Spring elektrikli bir otomobil olduğu için geleneksel yakıt tüketimi yoktur. 100 kilometrelik yolculuk maliyeti, yaklaşık 11 TL'dir ki bu da oldukça ekonomiktir.
BAKIM MALİYETİ NE KADAR?
Elektrikli otomobiller genel olarak düşük bakım maliyetlerine sahiptir. Dacia Spring'in de periyodik bakım ve onarım maliyetleri, geleneksel benzinli veya dizel araçlara göre daha ekonomik olarak tanımlanıyor.