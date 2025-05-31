100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

Diyarbakır Bismil’de polis, Dicle Nehri adacıklarında bir hareketlilik tespit etti. Dron kullanılarak yapılan çalışma sonrası operasyon düzenlendi. Düzenlenen baskında 100 milyon lira değerinde 1220 kök kenevir ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Dicle Nehri'nin Bismil ilçesinde bulunan kısmında dron ile yaptığı çalışmada, suyun debisinden kaynaklı oluşan adacıklarda kenevir ekimi yapılan arazileri tespit etti.

Ekipler, uyuşturucu ekilen alana bot ve traktör ile ulaştı. 2 farklı noktada tespit edilen arazilerde yapılan operasyonda, piyasa değeri 100 milyon liradan fazla olan ve 300 kilogram esrar üretilebilecek 1220 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler, ekipler tarafından yakılarak imha edildi.

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

100 milyon lira değerinde: Dicle’nin sırları ortaya çıktı

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