100 milyon liralık kaçakçılık girişimine darbe

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçakçılık açıklaması. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, altın kaçakçılığına darbe. Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizleriyle altın kaçakçılığı önlendi.

Ticaret Bakanlığı'nin bir dizi çalışması sonucu, Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı ve gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon lira tutarında 35 kilogram altın ele geçirildi. Bunun dışında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon lira tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin böylece son bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişim engellenirken, mallara da el konuldu.