Kayıp tablo 100 yıl sonra bulundu. İşte o tablonun esrarı

Kaynak: İHA
Kayıp tablo 100 yıl sonra bulundu. İşte o tablonun esrarı
Avusturyalı ressam Gustav Klimt’e ait kayıp portre, yaklaşık 100 yıl sonra Viyana’da bulundu.

Ünlü Avusturyalı ressam Gustav Klimt tarafından çizilen ve uzun süre kayıp olarak kabul edilen Fraulein Lieser’in portresi, yaklaşık bir asır sonra Avusturya’nın başkenti Viyana’da ortaya çıktı. Bu değerli eser, bir zamanlar Avusturya’daki bir Yahudi ailesinin mülkiyetindeydi ve son kez 1925 yılında halka açık bir şekilde sergilendi. 1925’ten sonra eserin izi kayboldu ve 1960 yılından itibaren başka bir aileye ait oldu.

Viyana’daki ünlü müzayede evi im Kinsky tarafından yapılan bir açıklamada, bu tablonun en az 54 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Tablonun bulunması “sansasyonel” olarak nitelendirildi ve “Bu kadar nadir, sanatsal öneme ve değere sahip bir tablo, onlarca yıldır Orta Avrupa sanat piyasasında bulunmuyordu” ifadesi kullanıldı.

Bu özel tablo, 24 Nisan’da Lieser ailesinin yasal varisleri adına açık artırmada satışa sunulacak. Ancak, satışa sunulmadan önce, eser Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya ve Hong Kong gibi uluslararası merkezlerde sergilenecek.

Eserin İkinci Dünya Savaşı öncesinde veya sırasında yağmalanmış veya çalınmış olabileceğine dair herhangi bir kanıt bulunamadı.

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