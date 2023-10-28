100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi

“Yaşasın Cumhuriyet” başlığıyla Cumhuriyet’in 100. yılını resmeden karikatürist Emre Ulaş, karikatürde ustalığını konuşturdu.

İşte 100. Yıla damga vuracak o karikatür:

Emre Ulaş, “Yaşasın Cumhuriyet” başlığıyla çizdiği karikatürde; genç, yaşlı, çocuk tüm Türk milleti olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı coşkuyla kutlanırken, Yunan’dan medet uman, “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen cumhuriyet düşmanlarını betimledi.

Dört bir yanı savaşlar ve istikrarsızlıkla dolu coğrafyada bir ışık gibi parlayan, üzerimize güneş gibi doğan cumhuriyeti bize emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet!