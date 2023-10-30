100 yıllık tarihi evde 49 yıldır asılıydı. Gören duygu patlaması yaşıyor

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı köyünde 100 yıllık tarihi taş evin duvarında 49 sene önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Şadi Yılmaz'ın resmi hala asılı duruyor.

KAYNAK: İHA
100 yıllık tarihi evde 49 yıldır asılıydı. Gören duygu patlaması yaşıyor

İHA'nın haberine göre, Yüksekova ilçesinde "Gezgin Öğretmen" olarak tanınan Ümit Bartın, Şemdinli ilçesinin Yufkalı köyünü ziyaret etti. Köyde ayakta duran asırlık evi gezen Bartın, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Şadi Yılmaz'ın resmiyle karşılaştı.

49 yıl önce duvara asılan şehidin resmi hala yerini korurken, ev ise hala sapasağlam ayakta duruyor. Ermenilerden kaldığı bilinen iki katlı taş evi 1986 yılında kendi imkanlarıyla restore ettiklerini dile getiren Zeynel Akın, bu evde yaşayan çocukların büyüyüp avukat, doktor, öğretmen ve mühendis gibi farklı meslekler edindiğini belirtti.

Tarih kokan ev karşısında mest olduğunu belirten Ümit Bartın, "Köylerimize doğru yolculuk yaparken, bu sefer rotamı Şemdinli tarafına çevirdim. Bilindiği gibi Şemdinli bölgesinin doğal güzellikleri her zaman insanı mest etmiş ve insana büyük bir heyecan vermiştir. Şemdinli'nin Yufkalı köyünü gezerken, insanı geçmişe götüren çok eski ve taştan yapılmış bir yapı gördüm" dedi.

Bartın "Bu tarihi yeri fotoğraflamaya ve kayıt altına almaya çalıştığım esnada orada bulunan köy sakinleri ve çocuklarla da konuştum. O evde yaşamış olan Zeynel Akın adında yaşlı bir amca bana 100 yıllık bu tarihi yapıyla ilgili birçok şey anlatarak, adeta tarihin gizli kalmış sayfalarını yeniden araladı. Bu taştan yapılan tarihi evin 1986 yılında restore ettiklerini ifade ettiler. Bu evde yaşayan 20-30 kişiye yakın aile bireyi var. Bu evde yaşayan çocukların avukat, doktor, öğretmen ve mühendis gibi farklı meslek sahibi olduğunu anlattılar” dedi.

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