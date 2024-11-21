1000 TL'lik çorba sosyal medyada gündem oldu. İnceleme başlatıldı

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den servis edeceğini açıklayan otelle ilgili, Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı nedeniyle inceleme başlattı.

İşletmeye 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem yapılabileceği belirtilirken, ayrıca aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili de fahiş fiyat artışından ayrı olarak, 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden, kayakseverlerin her yıl akın ettiği Uludağ’da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba ile gündem oldu.

Geçen sezon 500 TL’den satılan ve sosyal medyada gündem olan çorbanın bu sezonda 1000 TL’den satılacağı haberinin DHA tarafından yayınlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işletmede bugün Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

İşletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının ‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.”

78 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ 171 BİN 600 TL İDARİ PARA CEZASI

Bakan Yardımcısı Gürcan, işletmede satışa sunulan 38 ürünle ilgili de aykırılık tespit edildiğini belirttiği açıklamada, “‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ve ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ kapsamında yapılan denetimlerde şu hususlar tespit edilmiştir:

* İşletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edilmiştir.

* Fiyat listelerinde, tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarih belirtilmemiştir.

Bu nedenlerle fahiş fiyattan ayrı olarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplamda 78 aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

ÇORBANIN ÖZELLİĞİ NE?

Geçen sezon da sosyal medyada gündem olan çorba kurutulmuş 3 çeşit dağ mantarı, ceviz, fesleğen ve dereotu ile hazırlanıp, kıtır ekmekle servisi yapılıyor.

Fiyatı ile gündem olan çorbanım diğer çorbalar gibi hazırlanmadığını, sipariş üzerine pişirildiğini ve kişiye özel olduğunu söyleyen işletme müdürü Süleyman Güngör, çorbada kilosu 6 bin TL'ye kadar çıkan, 3 farklı çeşit dağ mantarı bulunduğuna dikkat çekti.

Güngör, "Çorbamız hala menümüzde mevcut, bu sezon da aynı hizmeti vermeye devam edeceğiz. Çorbamızın içerisinde, buranın ormanlarında yetişen mantar çeşitleri var. Bir de ceviz var. Lezzetinin sırrı bizde saklı. Buradaki yöre insanının topladığı mantarlarla yapıyoruz çorbamızı. Onlardan alıyoruz mantarları. Burada birkaç işlemden geçtikten sonra, bu şekilde önümüze servis olarak geliyor. Mantarların bazıları buraya özgü, diğer alanlarda da olan mantarlar var tabii ki içinde" diye konuştu.

Güngör, "Çorba geçen sezon büyük bir patlama yaptı diyebiliriz. Bizim çorbamız zaten menümüzde mevcuttu. Abartılı bir şekilde fiyatı, ön plana çıktı. Lezzeti değil. Lezzeti ön plana çıksın, sunumu ön plana çıksın isterdik. Özel bir çorba, buraya has bir çorba. Maalesef fiyatı ön planda daha çok durdu. 1000 TL'den bu sene çorbamızı servis edeceğiz" dedi.