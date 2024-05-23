1044 ürün için toplam 19,2 milyon lira ceza! Bakanlık açıkladı

Ocak-Mart dönemine ait piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda, Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı'nın denetiminde olan 9.068 sanayi ürünü kontrol edildi. İncelenen ürünlerden 140'ı test için gönderilirken, 100 farklı ürün grubunda uygunsuzlukların düzeltilmesi için süre verildi. Toplamda 38 farklı marka ve modele ait 18 otomotiv, 10 elektrikli ekipman, 5 makine, 3 asansör ve 2 basınçlı ekipman için toplatma kararı çıktı.

YÜZDE 11,5’İ UYGUNSUZ BULUNDU

Uygunsuz bulunan 1.044 ürün için ise 19 milyon 247 bin 2 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, özellikle elektrikli ekipmanlar ve asansörler üzerinde yoğunlaşıldı ve denetlenen ürünlerin yüzde 11,5'i uygunsuz olarak tespit edildi. Her 100 üründen yaklaşık 12'si uygunsuz bulunurken, asansörler yüzde 23,44, pil ve aküler yüzde 20,83 ve enerji verimliliği ürünleri yüzde 16,36 uygunsuzluk oranıyla öne çıktı. En yüksek idari para cezası uygulanan ürün grupları sırasıyla otomotiv için 8 milyon 17 bin 119 TL, asansörler için 6 milyon 590 bin 192 TL ve elektrikli ekipmanlar için 2 milyon 60 bin 336 TL oldu.

491 BİN 403 ÜRÜN MUAYENE EDİLDİ

Meteroloji Genel Müdür Yardımcılığı'nın sorumluluğundaki denetimlerde ise 491 bin 403 ürün muayene edildi. Ocak-Mart döneminde, 179 bin 992 gaz sayacı, 90 bin 89 takograf, 73 bin 905 tartı aleti, 51 bin 421 akaryakıt ve LPG sayacı, 27 bin 756 su sayacı, 22 bin 100 taksimetre, 21 bin 569 ölçü transformatörü, 21 bin 466 elektrik sayacı, 1.985 ısı sayacı, 732 lastik basınç ölçer, 259 egzoz gazı emisyon ölçüm cihazı, 128 kütle ölçüsü ve 1 diğer ölçü aleti denetlendi.

Ayrıca, hazır ambalajlı mamuller kategorisinde 901 ürünün denetimi yapıldı.