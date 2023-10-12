104'lük rekortmen son atlayışını yaptı 10 gün sonra öldü

104 yaşında skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Dorothy Hoffner, hayatının atlayışını yaptıktan kısa süre sonra yaşama veda etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
104'lük rekortmen son atlayışını yaptı 10 gün sonra öldü

104 yaşında skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanan Dorothy Hoffner, hayatının atlayışını yaptıktan kısa süre sonra yaşama veda etti.

Geçen hafta skydive (hava dalışı) yapan en yaşlı kişi olarak gündeme gelen 104 yaşındaki Dorothy Hoffner, dün hayatını kaybetti.

Hoffner'in ölüm haberini duyuran Skydive Chicago ABD Paraşüt Birliği sözcüsü, Dorothy Hoffner için "heyecanlı ve iyi bir yaşam sürdü" yorumunu yaptı. Rekortmen kadının ölüm nedeni açıklanmadı.

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ABD'nin Chicago kentinde yaşayan Hoffner, 1 Ekim'de dört bin metre yükseklikteki uçaktan paraşütle atlamış ve böylece Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı.

İlk hava dalışını, dört yıl önce, 100 yaşındayken yapan Hoffner, rekor kırdığı atlayışı sonrası "Yaş sadece bir sayıdır" ifadesini kullanmıştı.

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Hoffner, atlayışı ile ilgili hislerini, yere indikten sonra "Nefis, harika, daha iyisi olamazdı" sözleriyle dile getirmişti.

Atlayışı yapacağı yere yürüteciyle gelen Hoffner'in hava dalışı yedi dakika sürmüş, atlayış sonrası ilk sözleri "Nefis, harika, daha iyisi olamazdı" şeklinde olmuştu.

Hoffner'den önce rekor 103 yaşındaki Linnéa Ingegärd Larsson'a aitti.

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