108 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ oy verdi

108 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, oy vermek için sandığa gitti.

Osmanlı’nın son yıllarına, iki dünya savaşına ve Cumhuriyet’in her dönemine tanıklık eden 1914 doğumlu Çığ Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın sandık başındaki görüntüsünü gazeteci Uğur Dündar paylaştı.

Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Muazzez İlmiye Çığ, 108 yaşında ve vatan görevi için sandık başında... Peki ya sen?..

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MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ KİMDİR?

Muazzez İlmiye Çığ, bilim insanı, tarihçi ve Sümerologtur.

Sümeroloji çalışmaları, Sümer tabletleri üzerine çalışan Çığ, kitaplarıyla öne çıkan tarih insanlarındandır. 20 Haziran 1914 senesinde Bursa'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Kırım göçmenlerindendir.

1919 senesinde İzmir'de yaşayan ailesi Yunanlılar tarafından şehrin işgal edilmesi ile birlikte daha güvenli bir yer olan Çorum'a yerleşmişlerdir.

İlkokul öğrenimine başlayan Muazzez İlmiye Çığ, Bursa'da Bizim Mektep adı verilen özel okulda öğrenim görmeye devam etmiştir. Daha sonra Bursa Kız Muallim Mektebi sınavını kazanmıştır. Babası gibi öğretmenlik mesleğini seçen ünlü Sümerolog daha sonra Eskişehir'e atanmıştır. Burada 4,5 yıl hizmet vermiştir.

Atatürk'ün emri ile kurulan AÜ dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Hititoloji bölümüne kayıt yaptırmıştır. Burada Nazi yönetiminden kaçarak Türkiye'ye gelen Prof. Dr. Hans Gustav Guterbock'tan dersler almıştır. Daha sonra Sümer ve Akad dilleri derslerini de Prof Dr. Benno Landsberger'den almıştır. Ankara Üniversitesini ise 1940 senesinde bitirmiştir.

Üniversite mezuniyeti sonrasında İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesine Belgeler Arşivi uzmanı olarak atanarak vazifesine devam etmiştir. Bu müzede ise 31 yıl boyunca görev yapmıştır. Tüm bu süre zarfında da Sümer, Hitit ve Akad dillerinde birçok tableti temizlemiş, sınıflamış ve numaralara ayırmıştır. Arkeoloji alanında da 1972 senesinde emekliye ayrılmıştır. Emeklilik sonrasında ise yurtdışında yaşamaya başlamıştır.