109 yaşındaki Azerbaycanlı eski asker: Alman kızı sevdim Stalin koymadı

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafında savaşan Azerbaycanlı Hilal İbrahimov, Nazilere karşı savaşan askerler içerisinde kendisinin de yer aldığını, Sovyet birlikleri 1945 tarihinde Berlin'e girdiğinde onların arasında kendisinin de olduğunu ifade etti.

İbrahimov, SSCB lideri Josef Stalin'e atıfla, "Bir Alman kızını sevdim. Ama Stalin onu getirmeme izin vermedi. Düşman kızını sevemezsin dedi" ifadelerini kullandı.

"CEPHENİN AĞIR YERLERİNE BENİ GÖNDERDİLER"

BBC News Azərbaycanca haber sitesinden Səadət Akifqızı'na açıklamalarda bulunan 109 yaşındaki İbrahimov, savaş esnasında gördüklerini anlattı. Savaşta ilk hangi cephede savaştığı sorusuna yanıt veren İbrahimov, önce Voronej'e gittiğini ardından da Ukrayna'daki Kırım, Harkov ve Herson'a da gittiğini ifade etti. Daha sonra Romanya, Macaristan topraklarından da geçtiğinden bahseden İbrahimov, Cephenin ağır yerlerine kendisini gönderdiklerini, çünkü o silahların kendisinin elinde olduğunu söyledi. İbrahimov, savaş sırasında top komutanı olduğunu da ifade etti.

Ceketindeki madalyaları nasıl aldığı sorusuna cevap veren İbrahimov, savaş esnasında şehirlerin alınmasından sonra kendisine de madalya takdim edildiğini, savaşa katıldığı beş sene boyunca üç kere yaralandığını ifade etti.

“ALMANYA'DA BİR KIZI SEVMİŞTİM, STALİN KOYMADI”

İbrahimov, yarım kalan aşk hikayesinden de bahsetti. İbrahimov, "Almanya'da sevmiştim, Almanya'da. Stalin koymadı. Dedi, düşmanın kızını almak olmaz" dediğini anlattı.