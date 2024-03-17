11 ayrı suçtan 10 yıldır aranıyordu. En sonunda yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çember operasyonu gerçekleştirdi.

Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 10 yıldır firari durumda olan ve 11 ayrı suçtan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli suç makinası, Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığının tespit edilmesi sonucu Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan edilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.