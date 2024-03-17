11 ayrı suçtan 10 yıldır aranıyordu. En sonunda yakalandı

Kaynak: İHA
11 ayrı suçtan 10 yıldır aranıyordu. En sonunda yakalandı
Gaziantep'te Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 11 ayrı suçtan dolayı 10 yıldır aranan şahıs yakalandı. Şahıs cezaevine teslim edildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çember operasyonu gerçekleştirdi.

Yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 10 yıldır firari durumda olan ve 11 ayrı suçtan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli suç makinası, Şahinbey ilçesinde bir adreste saklandığının tespit edilmesi sonucu Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan edilen operasyon ile kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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