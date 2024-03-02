11 bin 284 yaban hayvanını tedavi edip yaşam alanlarına bırakıldı

Yumaklı, Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik açısından zengin bir ülke olduğunu vurgulayarak, “Ülkemizde 154 memeli, 490 kuş, 140 sürüngen türü yaşıyor. Bunun yanında 19 bin civarında omurgasız hayvan ve 11 bin civarında bitki türü de var. Biz de bu zenginliğimizi korumak için DKMP Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla sürekli çalışıyoruz” dedi.

Yumaklı, yaban hayatı geliştirme sahalarının, yaban hayvanlarının korunması ve geliştirilmesi için en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu belirtti. “Ülkemizde 1 milyon 165 bin 447 hektarlık alanda 85 yaban hayatı geliştirme sahası var. Bu sahalarda yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, geyik, karaca, alageyik, kelaynak, kara akbaba ve ceylan gibi türler korunuyor” diye konuştu.

"YABAN HAYVANI ÜRETME İSTASYONLARI KURUYORUZ"

Yumaklı, nesli tehlike altında olan türleri korumak ve geleceğe taşımak için tür koruma eylem planları hazırladıklarını bildirdi. “Doğal ortamlarında korunan yaban hayvanlarını desteklemek için yaban hayvanı üretme istasyonları kuruyoruz. Bu istasyonlarda kızıl geyik, alageyik, ceylan, Anadolu yaban koyunu, Hatay dağ ceylanı, kelaynak gibi türler üretiliyor. Şu anda 12 memeli yaban hayvanı, 9 kanatlı yaban hayvanı, 3 alabalık üretme istasyonumuz var” açıklamasını yaptı.

"42 MİLYON ALABALIK, 1,4 MİLYON KEKLİK VE SÜLÜN DOĞAYA BIRAKILDI"

Yumaklı, 2023 sonu itibarıyla Bakanlığın üretme istasyonlarında 185 alageyik, 690 yaban koyunu, 142 kızıl geyik, 298 ceylan ve 301 kelaynak olduğunu söyledi. Yumaklı, 2002-2023 yıllarında 4 bin 477 memeli yaban hayvanı ürettiklerini, bunların 2 bin 41’inin doğaya salındığını kaydetti. Yumaklı, aynı zamanda 2002-2023 yıllarında 42 milyon alabalık ile 1,4 milyon keklik ve sülünün de doğal yaşam alanlarına bırakıldığını aktardı. Yumaklı, “Yaban hayvanlarının türlerini ve popülasyon büyüklüklerini belirlemek için 54 yaban hayatı geliştirme sahasında her yıl eylül-şubat ayları arasında envanter çalışması yapıyoruz” dedi.

Yumaklı, sulak alanların korunması için de kış ortası su kuşu sayımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Yumaklı, 2023’te 145 sulak alanda, 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu saydıklarını söyledi. Yumaklı, doğadaki büyük memeli hayvanların izlenmesinin de fotokapanlarla yapıldığını ifade ederek, “Ülke genelinde 3 binden fazla fotokapanla yaban hayvanlarını izliyoruz” diye konuştu.

Yumaklı, yaralı yaban hayvanlarının tedavi edilerek doğaya salındığını da belirterek, “2023’te DKMP Genel Müdürlüğümüze bağlı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 11 bin 284 yaban hayvanı tedavi edildi. Bu hayvanlar sağlıklarına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakıldı” dedi.