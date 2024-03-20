11 Eylül gibi!. Amerika'da 72 katlı gökdelende yangın

ABD’nin New York kentinde bulunan inşaat halindeki 72 katlı gökdelenin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yetkililer, yangının gökdelenin çatısındaki havalandırma sisteminde yerel saatle 09.20 sıralarında başladığını aktararak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etti. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın yerel saatle 10.00 sıralarında söndürüldü.

Amerika'nın New York kentinde çıkan yangın, Dünya Ticaret Merkezi'ne 11 Eylül 2011 yılında yapılan terör saldırısını anımsattı.