11 Eylül suçlularıyla yapılan anlaşmaları iptal etti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcıları Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammad Salih Bin Mubarak Attaş ve Mustafa Ahmet Adam al-Hawsawi ile yapılan anlaşmaları iptal etti. Çarşamba günü yapılan anlaşmalarda, saldırıların planlayıcılarının ölüm cezasından ömür boyu hapis cezasına karşılık suçlamaları kabul ettiği iddia edilmişti.

Austin, yazdığı notta, “Derhal geçerli olmak üzere, yetkimi kullanarak, üç ön duruşma anlaşmasından çekiliyorum” ifadelerine yer verdi. Anlaşmaların iptali, ABD medyasına göre, bu kişilerin ölüm cezasından kaçınarak ömür boyu hapis cezası karşılığında suçlamaları kabul edecekleri yönündeydi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell gibi pek çok Cumhuriyetçi milletvekili, bu anlaşmaları şiddetle eleştirmişti. 11 Eylül saldırıları, New York, Virginia ve Pensilvanya’da yaklaşık 3 bin kişinin ölümüne yol açmış ve 1941 yılındaki Pearl Harbor baskınından bu yana en ölümcül saldırı olarak kayıtlara geçmişti.